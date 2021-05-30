新冠肺炎本土疫情未歇，導致北部醫療體系吃緊。第一線醫師透露，急診待床人數多，就連停車場都要舖床位，雖然政府允許病人往外送，但實際卻難以送出去，重症病人也沒加護病房可用。醫師坦言，政府未從八仙塵爆學到教訓，病人卡在雙北，消耗大量資源，各醫院之間的橫向整合有問題，呼籲中央、地方放下對立，思考解決方式，否則時間拖越久，就有越多人失去性命。

支援專責病房、社區採檢站的北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，目前醫院最可憐的是急診，床一直往外擴，就連停車場都要舖床位，病人住到醫院外的情況，在過去來說是相當少見的，有些人甚至在急診等到離世。

姜冠宇坦言，日前中央說台北有600多張空床，但對前線的醫護來說，病人卻是「無床可送」，加護病房也不夠用。以他近期的經驗來看，平均每12床就有5床病人轉重症，重症個案多是60歲出頭，剛要準備退休享福，有些人還是家中的經濟支柱，怎麼可能放棄搶救？

隨著疫情拉長，病毒也出現變異，英國變異株導致國內本土疫情爆發，國外也受各種變種病毒影響，導致確診數上升。姜冠宇表示，在民眾打完疫苗之前，做好公衛措施是基本的，重症的醫療資源也很重要。台灣的醫療技術很好，但品質被詬病，其中問題在於各個醫院各自為政，欠缺橫向整合，導致如今醫院病人太多，卻難以送出去的窘境。

姜冠宇坦言，政府沒有從八仙塵爆得到教訓，當時病人卡在雙北，消耗了大量的燒燙傷資源，建議政府出面整合各家醫院，讓醫院互相通聯，至少要知道哪幾家醫院還有床和人力可送。中央、地方要好好談談，放下對立，去看看當中出了什麼問題，不是說誰對誰錯，而是要把問題改善，否則問題越長時間沒解決，就有越多人失去性命。

至於民眾，姜冠宇呼籲保持自主準4級的措施，要把疫情確診數壓低。大家也要支持醫護人員，許多醫護人員因疫情不能回家，怕害家人染疫，忙起來甚至吃不到飯，不要把情緒釋放到他們身上。

(中時 )