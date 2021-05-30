北京大學國發院院長林毅夫日前在一場有關世界經濟展望的論壇上表示，荷蘭光刻機龍企業艾司摩爾(ASML)很擔心，現在光刻機禁止賣給中國，大概3後中國就會自己掌握這個技術，屆時ASML恐要退出全球的光刻機市場。

據《多維新聞》報導，由大陸的中國國際商會、北京大學國發院、北大新結構經濟學研究院共同舉辦2021年中國企業未來發展論壇上，北大國發院名譽院長林毅夫在演講時表示，光刻機龍頭企業艾司摩爾（ASML）的總裁兼執行長彼得．溫尼克(Peter Wennink)表示，現在ASML的光刻機禁止出售給大陸，但該公司的前景令他極為憂心。

荷蘭ASML在全球半導體設備光刻機有絕對優勢，在世界同類產品中有90%的市佔率，在14奈米製程以下有100%的市佔率。圖為ASML的光刻機。（圖／路透）

林毅夫稱，ASML執行長溫尼克認為，若不把光刻機賣給中國，大概3年以後中國就會自己掌握這個技術。而從過去的經驗來看，只要中國掌握這個技術，中國的生產成本就較國際低廉，「那時候ASML可能就退出了世界光刻機市場」。

報導指出，ASML是在荷蘭的半導體設備製造商，有2.8萬多名員工，在世界16個國家和地區有提供服務。該公司的主要產品是用於生產大規模積體電路的核心裝置光刻機，在世界同類產品中有90%的市佔率，在14奈米製程以下有100%的市佔率。

荷蘭ASML執行長溫尼克認為，對中國實施出口管制，就會逼他們落實「科技主權」，一旦中國被逼急了，不出15年他們就會什麼都自己做，不會再依賴歐洲供應商。（圖／路透）

上個月溫尼克接受媒體訪問時曾表示，「如果對中國實施出口管制，就會逼他們落實『科技主權』…一旦中國被逼急了，不出15年光景，他們就能什麼都自己做，到時就不會再依賴歐洲供應商市場。」

溫尼克還說，如果在敏感科技輸出中國上管太嚴，最後可能落得拖累歐洲產業發展的下場，因為中國仍是一個關鍵市場，「依賴不是問題，問題是必須發展出相互依賴」。如果想要保持領先中國，「必須在創新上領先，這一點必須要加快速度」。

林毅夫還表示，中國在充分發揮人力資本與「後來者」優勢的基礎上，綜合人口老齡化、碳達峰碳中和、鄉村振興等現實因素，實現平均每年4%至6%的經濟增長遊刃有餘。2035年經濟總量或人均收入翻一番、2050年實現中華民族偉大復興並突破世界大變局，都將做到。因此，未來全球最大機遇在中國，世界市場和機遇也會因為中國的加入而更大。

(中時新聞網)