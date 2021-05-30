陳時中於2月26日面對國民黨立委吳斯懷質詢時，脫口說出「以現在的情況應該是說，世界怎麼跟得上台灣啦」。吳斯懷接著質疑，這句話太自信，網友大讚吳斯懷是先知！

衛福部長2月26日面對國民黨立委吳斯懷質詢時，很有自信的表示，「以現在的情況應該是說，世界怎麼跟得上台灣啦，這半場是這樣」。吳斯懷當下提醒，這句話太自信，他去年質詢就說一個觀念，當內閣官員太自信，對國家來講是危機，並提醒陳時中說「各國都要看我們，這會留下歷史紀錄」，請特別注意。

吳斯懷5月26日更在臉書補充，從最近CNN、BBC等國際新聞評論台灣防疫的狀況來看，現在就是官員過度自信所造成的崩盤結果！他強調，疫情面臨崩盤，自我感覺良好，不能解決問題。

網友也在臉書留言，「吳斯懷的質詢讓自大的陳時中原形畢露，希望吳斯懷能繼續為守護台灣」；「回頭看起來，陳時中真的很可笑」、「世界真跟不上台灣政府說謊的速度」、「吳立委真是先知」！

(中時新聞網)