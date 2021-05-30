台灣疫情升溫，疫苗到貨量卻不如預期，外界質疑這是中央為了保護國產疫苗。就連民進黨立委高嘉瑜也開砲，要求政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有高端股票，以平息各種流言和陰謀論，並簡化和放寬民間人士自購疫苗，因為醫護人員跟前線還在工作的基層員工們更是一刻都不能等了。

高嘉瑜今(30日)在臉書上表示，關於疫苗，也有各種傳言，指稱有人在阻擋購買BNT、AZ到台灣是為了國產疫苗，是利益考量，陰謀論者認為政府設下各種障礙，甚至不讓民間自購，是為了保護國產疫苗甚至炒股，這樣的傳言必須自清。

同時，高嘉瑜也認為，政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論，也應簡化放寬並盡可能協助民間自購疫苗的程序，快速通關立刻施打。

高嘉瑜指出，若日本援助台灣的疫苗真的能在6月送達，規劃疫苗施打的線上登記、分流及開放診所、藥局、企業等快速部署的流程也要預作準備、刻不容緩，才能在疫苗來時，迅速完成施打，並達到6成施打的目標，希望在同島一命的努力下，台灣能夠度過這個難關，我們在跟時間賽跑，每條人命都很寶貴，醫護人員跟前線還在工作的基層員工們更是一刻都不能等了。

網友們也留言回應，「就是知道你政府買疫苗有困難，才更需要透過民間來接洽啊，拜託不要再擋了」、「沒完成三期的國產怎麼打，有世界認證目前最佳的BNT跟莫德納為甚麼不趕快多買一點，人民沒有那個時間等」、「民間自購的，政府盡速放行，不要卡關，就很謝天謝地了，同島一命，趕快協助民間取得足夠疫苗」。

(中時新聞網)