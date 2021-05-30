富邦集團今宣布，擴大疫情捐助的力度及廣度，將加碼捐款全台10個醫療院所及六縣市政府合計1億7700萬元，連同上周捐贈的2300萬元，共計捐款新台幣2億元。

其中，1.4億元將由富邦金控捐助，6000萬元則將由大股東蔡氏家族透過富邦慈善基金會捐助予相關單位，期盼能為政府及醫護人員提供即時支援，為全民抗疫注入溫暖的力量，幫助台灣挺過疫情。

富邦金控表示，擴大捐贈全台10個醫療院所，包含對臺大醫院累計捐贈2000萬元；臺北榮民總醫院、三軍總醫院、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院、衛生福利部臺北醫院各1500萬元；台北醫學大學附設醫院、天主教輔仁大學附設醫院、馬偕紀念醫院各1,000萬元；彰化基督教醫院500萬元。

同時，富邦金控將擴大捐款臺北市政府、新北市政府防疫專戶各1,000萬元，合計捐款雙北市政府各2000萬元；並捐款台中市政府、桃園市政府各1000萬元；基隆市政府、彰化市政府各500萬元，協助共同對抗疫情。

富邦集團董事長蔡明忠表示，有感於新冠肺炎疫情持續嚴峻，我們期盼盡己所能，給予各地方政府、第一線醫療院所及醫護人員更多的支持，擴大捐款至全台6縣市政府及10家醫療院所合計共2億元，期盼發揮「同島一命、團結抗疫」的精神，與全台灣攜手抗疫。

富邦金控董事長蔡明興表示，在防堵疫情的緊要關頭，非常感謝醫護人員冒著風險，在防疫最前線守護全民健康；富邦金控累計捐款2億元，希望為緊繃的醫療體系提供即時的支援，為醫護人員加油打氣。

(中時 )