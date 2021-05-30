國內本土疫情延燒，高端疫苗今天(30日)宣布，已與衛福部疾管署簽署COVID-19疫苗的採購合約，合計採購500萬劑疫苗，另附上限500萬劑的後續擴充。「逐柯攻城師」粉專不禁傻眼說：政府完全不演了。

臉書粉專「逐柯攻城師」30日在臉書表示，登～登～登～完全不演了。為什麼政府百般刁難國外疫苗進口，甚至還派出民進黨網路社群中心主任范綱皓，發動認知作戰的原因出來了，就是要高端疫苗啦！根據高端疫苗發布的訊息，已與疾管署完成COVID-19疫苗採購合約的簽署。

該粉專指出，挺國產疫苗沒問題，但是高端疫苗目前還在做二期臨床實驗，國外如BNT或Moderna疫苗至少都是三期臨床「期中報告」出來後才緊急授權使用。高端連保護力的報告都還沒出來，政府就急著花公帑買疫苗，真的有這麽急嗎？

網友紛紛回應說，「讓大家別無選擇。」、「要打，可以。至少要過三期和國際認證吧。不然打了也無法出國，用處有限啊！」、「一黨獨大，沒有過不了的法案，沒有不能買的疫苗。」、「人體大型實驗場？全民進入獵人試驗的時候到了？」、「可怕。」、「所以之前說買3000萬劑什麼有的沒的疫苗，都是唬爛的？」

還有網友酸說：「司馬昭之心。」、「請民進黨的各民代們表態只打國產疫苗，不要偷偷的去打進口疫苗。」、「請就給817打吧！」

(中時新聞網)