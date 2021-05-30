大陸5月鋼價猶如坐雲霄飛車，飆漲至歷史高點後又急跌。除了鋼材需求旺盛、全球流動性寬鬆兩大原因助漲鋼價以外，陸媒報導，有投機者利用資金優勢聯合有現貨的企業，在行業「碳達峰、碳中和」背景下藉機炒作鋼價。

紅星新聞引述黑色系期貨市場人士透露，在這一輪的鋼價波動中疑似有人為炒作，並揭露「多逼空」炒作手法：多頭透過收集現貨，營造出嚴重供不應求的局面，藉此推高價格，迫使空頭在高位平倉或高價購入現貨完成交割。但逼倉屬於操縱期貨市場，是違法行為。

為防止原物料價格急漲衝擊產業與民生，大陸國務院總理李克強在5月中下旬兩周內三度檢討大宗商品價格飆漲問題，強調要嚴打哄抬炒作行為。受此消息影響，鐵礦砂、螺紋鋼（鋼筋）等黑色系期貨、大陸鋼材綜合價格指數（CSPI）應聲下跌。

據中國鋼鐵工業協會監測，從2021年初至5月中旬，大陸鋼價出現漲勢。截至14日，CSPI報174.81點，與2020年底相比暴漲40.4％。但是在大陸遏止原物料飆漲下，截至28日，CSPI跌至144.07點，相當於回吐兩個月來的漲點。

報導指出，「買漲不買跌」是鋼鐵業界公認的原則。然而，在這一輪的價格變動中，前期漲幅過大，很多人無從下手，但等到價格下跌，業界都在觀望，看價格會不會續跌。對此，有鋼鐵貿易商無奈表示，5月銷量年減約40％。

(工商 )