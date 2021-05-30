對於地方政府、企業界、宗教團體等願意出錢出力取得疫苗，中央政府繼續堅持要符合政府與原廠簽約採購同時中央要進行統籌分配的原則，國民黨立委賴士葆痛罵，這時候還要耍權力的傲慢，不以蒼生為念，無視人民的驚恐，冷血的面對死亡人數激增，817萬票的空白授權也包括可以執行非理性的政策殺人嗎？

賴士葆質疑陳時中，昨天改口3＋11決策他負責，請問他做了禍害台灣不可原諒的錯誤決策，且在國會殿堂公然說謊，陳時中可以不下台負責任？

賴士葆砲轟，沒有能力買到疫苗的國家隊，還要以行政程序卡住疫苗進來。蔡英文宣布要拼七月對國人施打國產疫苗，這是典型的以政治力來干預關乎人命的科學實驗，醫界的人都期期以為不可，但是台灣的防疫就是政治凌駕專業。

賴士葆痛批民進黨發言人，竟還睜眼說瞎話「因為一次來太多很難消化完。」執政當局不斷地刺痛人民的心，冷血冷漠地抓住權力不放，817萬票的空白授權也包括可以執行非理性的政策殺人嗎？

(中時新聞網)