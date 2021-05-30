中央疫情指揮中心今（30）日下午公布新增11起死亡案例，傍晚又發布新聞稿更正下修為10起，指揮中心發言人莊人祥今晚表示，案4582的50多歲女性原被列為死亡案例，但進一步查證時，本人還接起電話，自述身體狀況也不錯，疑似疫調誤植才會列入死亡案例。

醫療應變組副組長羅一鈞在下午記者會指出，案4582是五月初有在萬華區風險的活動史，沒有慢性病史，五月十日她有去萬華採檢站篩檢，並進入台北市檢疫所隔離，指揮中心是從死亡通報資料勾稽到此案，但相關死亡診斷書，病情發展的紀錄還沒取得，連死亡日期也顯示為「調查中」。

指揮中心下午公布新增死亡案例，案4582死亡日標示「調查中」，後證實該案仍健在。（圖／指揮中心提供）

記者會後，疫調人員為追查案4582狀況致電確認，結果是確診者本人接起電話，確認確診者身分後，才趕緊發出新聞稿更正死亡案例數。莊人祥晚間也說明，主要是死亡檔案勾稽錯誤，經了解確診者身體也沒問題，究竟哪一個步驟出錯還要再釐清。

(中時新聞網)