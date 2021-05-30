（取自呂謦煒臉書）

台灣疫情失控，疫苗成為當前熱門議題，但民進黨社群中心主任范綱皓卻在29日晚間PO出圖卡，指控國外三大疫苗全都是二期後就上路，遭網友痛批造謠抹黑。前國民黨青年團總團長、現任高雄市前鎮區青工會會長呂謦煒指出，就連民進黨政府的衛福部疾管署，都說AZ、BNT與莫德納疫苗都已經進入三期試驗，民進黨工竟然還惡意誤導稱這些疫苗只過二期就上市，他痛批「這種公然發表假訊息、刻意誤導的作為，更為可惡！」

呂謦煒指出，范綱皓說全世界疫苗都是「二期」就緊急授權上市，但是請看看衛福部疾管署公佈的「COVID-19 疫苗介紹」吧！內容明確指出AZ、莫德納與BNT疫苗，都是已經進入「第三期」臨床試驗的COVID-19疫苗。「二期試驗做完就使用」與「進入三期試驗才使用」是完全不同的兩回事。民進黨別再ㄠ了！

呂謦煒表示，相較於二期試驗，三期試驗的受試者更多，且更能了解打疫苗者與僅施打安慰劑者在防護力上的差異，並且更能驗證可能產生的副作用，疫苗做了三期試驗才更能驗證防護力與有效度。根據衛福部資料，全球進入三期試驗的疫苗有 13 種，4 種進入四期試驗，難道我們台灣就真的那麼慘，比較安全可靠的疫苗買不到，一定得用僅經二期試驗就要匆匆上路的國產疫苗？

呂謦煒痛批，民進黨網路社群主任范綱皓公然誤導，散布假消息，連衛福部的資料都不看。「請問中央流行疫情指揮中心：這位民進黨工是不是公然散布與疫情有關的假消息？要不要罰300萬？」更讓他難過的是：對於已經消逝的99條人命，民進黨政府似乎只將它視為是數字，而不是一條條人命與一戶戶家庭，直到現在還在抵抗各界團體自購疫苗甚至捐贈疫苗的用心，民進黨上下更千方百計為國產疫苗護航，究竟民進黨政府心中是否還有人民？還是只有疫苗背後的龐大商機？民進黨政府號稱國際疫苗「夠了啦」，執意要等國產疫苗，背後是否有所「用心」？

(中時新聞網)