近期多家知名外資機構相繼發聲，表明看好大陸資產。據中信證券統計，海外前20大基金公司對大陸股票（含A股、港股、美股中概股）的持股繼續提升，2021年第一季投資領域仍集中在可選消費、通訊服務與金融類股，同時對傳產類股持股顯著提升。

上海證券報報導，中信證券統計，海外主要基金公司第一季對大陸股票前20大重倉持股規模，合計達到6,206億美元。其中，港股、美股、A股的重倉持股金額依序為3,477.6億美元、2,333.5億美元、382億美元。

與2020年第四季末相比，受到海外投行爆倉與美股中概股下市風波影響，上述基金公司的美股持股金額減少151.9億美元。但是對港股配置明顯提升，持股金額增加214.8億美元，A股持股金額則增加90.2億美元。

中信證券指出，持有陸股金額前三大海外基金公司分別是貝萊德、摩根大通、Vanguard，第一季對大陸股票的持股規模分別達到793億美元、789.6億美元、768.5億美元。

值得注意的是，與2020年底相比，海外主要基金公司2021年第一季在以原材料、能源為代表的傳產類股持股顯著提升。其中，中國建材、中石化、龍湖集團、龍源電力四檔個股的持股金額季增幅較高，分別達到113％、18.9％、14.7％、14％，顯著高於整體增速。

(工商 )