疫情持續嚴峻，防疫工作刻不容緩，中國國民黨主席江啟臣委請李乾龍秘書長統籌募集各項防疫所需醫療物資，各界善心人士、團體及企業積極響應之下，目前已經募得醫療用護目鏡4萬個、醫療防護面罩4萬個、警消防護衣1萬件、新冠病毒快篩劑1萬劑等，將會儘快提供給需要的執政縣市政府來分配運用。

李乾龍秘書長表示，疫情有擴散趨勢之下，各縣市亟需防疫醫療器材，國民黨為協助各縣市防疫工作，主動募集相關防疫物質，各界的迴響也相當熱烈，各執政縣市政府只要有需要，將會儘快提供，協助強化各縣市的防疫量能。

日前，李秘書長即以先嗇宮董事長名義捐出1萬個醫療面罩、3,000劑快篩劑以及2,000件防䕶衣給新北市政府運用。國民黨強調，將會持續募集社會資源來協助各縣市及鄉親的防疫需求，更希望各界能踴躍提供，相信全民團結防疫之下，一定能儘早度過疫情難關。

(中時新聞網)