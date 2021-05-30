最近有傳言稱，WWE指標性人物約翰希南(John Cena)有望於今夏回歸摔角場上，據摔角觀察家(Wrestling Observer)主編梅澤爾(Dave Meltzer)報導，WWE目前正在與約翰希南商討回歸事宜，並將日期定在7月17日的《SmackDown》賽事，地點將選在德州休士頓，也藉此要找回WWE的另外一些選手和觀眾。

As of last week, WWE was "in talks" with John Cena to appear on the July 16 episode of WWE SmackDown.



- Dave Meltzer https://t.co/O7kWfj6ZtV — WrestlePurists (@WrestlePurists) May 28, 2021

而約翰希南對手有可能是雷恩斯(Roman Reigns)，約翰希南自一年多前在《WrestleMania 36》比賽後就沒再重返摔角場上，目前公司已著眼安排這場賽事，這場比賽堪稱兩代WWE領軍人物的對決，不過目前尚未有確切協議，但另外播客節目主持人札里安(Andre Zarian)也暗示約翰希南可能會參加《SummerSlam》的主要賽事。

約翰希南這幾年投入演藝圈，拍了幾部電影，其中包括未上映的《自殺特攻隊》、《玩命關頭9》、《大黃蜂》等大片，他生涯有點像巨石強森(Dwayne Johnson)，從摔角界跨行到影視圈，至於近期他在宣傳《玩命關頭9》時也發生一件大事，他在受訪時指台灣是國家，引發大陸網友不滿後道歉。

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Xu (@JoeXu) May 24, 2021

為此他主動以中文錄製影片道歉， 在影片中大喊自己「愛大陸與大陸人」，表示自己稱台灣為國家「只是一個錯誤」。但此舉引發美國網友不滿，他們在推特發出活動力挺台灣，並提到「沒人需要為稱台灣是國家道歉」。另外還有菲律賓網友留言說：「中華民國台灣有自己政府、護照、領土、貨幣和2300萬人口，所以它是國家。」更有人說：「金錢至上，原則在哪？」

(中時新聞網)