國產疫苗廠商高端疫苗股價近日爆漲，自今(110)年5月11日的280元起算，至5月28日已突破402元，短短半月暴漲120元。台北地檢署檢察官林達今(30日)投書媒體表示，這階段折算獲利驚人，若該疫苗廠把對台灣民眾普遍施打當作第三期試驗，是否應當列入公司財務費用支出，抵付給政府或全民？疫苗公司未來一劑疫苗賣給政府多少錢？政府出錢，人民捨身，疫苗公司營收和股價獲利究竟會歸於誰？

最受關注的防疫股中，高端是大贏家，新冠疫苗的二期臨床，目前也已完成第二劑的施打，預期6月可望申請緊急使用授權（EUA）上市。(圖／本報資料照片)

據週刊王報導，若以實收資本額21.23億元計算的話，高端疫苗上周末市值高達825.93億元。林達30日投書媒體《蘋果》，並於臉書轉貼全文。他指出，據5月30日指揮中心說明，衛福部長已證實有跟國產疫苗公司簽訂預採購合約500萬劑，但具體內容尚未公開。假設政府向高端公司採購，高端公司要賣政府一劑多少？是否為「優惠」價格？這不僅牽涉政府支出的合理性，更牽涉到一家公司財報的獲利數字。在一切不明的情況下，疫苗公司股價已經攀升數倍，顯見市場投資人只能盲目的依循本夢比。

台股示意圖。圖／本報資料照片

林達表示，倘若政府不及早揭露採購價格，屆時若迫於時程壓力，順從疫苗公司報價，予取予求，實現持股人所相信的鉅額銷售利得，更將暴利拱手贈送疫苗公司大股東？朝野輿論屆時更將譁然。

他主張，此刻，無論站在政府施政透明度，以及金管會要求上市櫃發行公司財務報表或預測等資訊應公開揭露上，國產疫苗採購價格、第三期實驗成本費用編列數額等資訊，均應盡早揭露，及早讓股票市場正常反應，也讓公民和投資人檢視並且評估績效，更藉此預防不當權錢交易。

台北地檢署檢察官 林達 臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)