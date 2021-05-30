目前正值大陸新鮮大蒜上市時節，但因受到減產因素影響，被網友戲稱為「蒜你狠」的大陸蒜價近日再度飆漲。陸媒引述山東省蘭陵縣大蒜收購商透露，這兩天第一批紅皮蒜收購價格與2020年同期相比翻倍，新蒜價格在人民幣（下同）每斤2～2.5元之間。

大陸央視報導，蒼山大蒜是蘭陵縣的特產，屬於大陸國家地理標誌產品，同時是大陸出口優質大蒜的主要品項。該縣蘆柞鎮尤莊農民顏景俠表示，2021年自家公蒜（即不結蒜頭的蒜）特別多，所以收成不是特別好，但是這兩天第一批的紅皮蒜收購價格翻倍，整體來看損失還算能夠接受。

報導指出，蘭陵縣寶慶超市生活廣場店的鮮蒜零售價為每斤2.96元，該店負責人表示，目前正在銷售的鮮蒜都是當地出產，上市已經有10天左右。一位消費者認為，大蒜是調料品，不是當主菜吃，因此價格還能接受。

針對蒜價走勢，在北京市新發地農貿市場經營一家蔬菜集散中心的蘭陵縣人王宗勇認為，雖然2021年開年蒜價比往年高出不少，但是出現大漲的可能性不大。

(工商 )