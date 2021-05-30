對於國內確診8160人，死亡106人，國民黨前主席洪秀柱在臉書發出怒吼，死亡人數破百，大量疫苗被執政者的意識型態與官僚殺人拒於門外，要求陳時中應立即被撤職查辦，提案立委也應即刻請辭、向國人道歉。

洪秀柱哀憐百姓疾苦，對主政沒有一點悲天憫人的襟懷感到痛徹心扉，對於攸關人命的防疫重責，竟以政治掛帥，漠視科學專業，更是憤怒。值此時刻，為力挽疫情危難的狂瀾，他呼籲海內外華人、全體國人同胞，透過一切管道，對以下三件人與事，共同發出怒吼：

一、3+11是疫情大破口，上百人不到一個月殞命。陳時中已表明負起決策責任。陳應立即被撤職查辦，提案立委也應即刻請辭、向國人道歉。針對不勘一擊的疫情防線，監察院與檢警調應馬上立案調查違法、失職與濫權行為。

二、閣揆卻神隱幕後，還在消耗國庫進行差別紓困補助。「前線吃緊，後方緊吃」令人痛心。蘇貞昌應立馬承擔中央防疫指揮中心指揮官責任，否則已沒有資格擔任最高行政首長，應主動下台謝罪。

三、蔡英文藐視藥政審查專業，妄自宣布七月就有國產疫苗可用，黨主席放任綠營網軍散布假訊息、猖狂搞認知戰，製造內部矛盾，挑撥兩岸關係。對此，應予最嚴厲譴責。

洪秀柱更稱，蔡政府拿政治、意識型態防疫，不尊重科學專業，對外枉顧人道普世價值，對內以疫謀權，激化兩岸對立與仇恨，讓台灣處境內外交迫，人民生命受到危脅，活在恐懼之中。

洪秀柱呼籲，要匯集海內外、全體國人同胞的力量，要求蔡政府幡然悔悟，趕快回到科學防疫正道，否則，大家只有自謀自救 、自保之道。政府不公、不義，公民如何服從？制度、官僚殺人，公民能不抵抗？

(中時新聞網)