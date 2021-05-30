國內疫情爆發，國人關注疫苗何時到位，國產高端疫苗今日宣布，已與衛福部簽署500萬劑疫苗採購合約，指揮中心發言人莊人祥亦證實此事。時力晚間發出聲明表示，高端連第二期實驗都還沒完成，就急著發布簽署合約，也沒揭露採購價格，對此質疑恐有炒股之嫌，金管會應立即調查並對外公開說明。

時力指出，衛福部疾管署補助高端、聯亞兩家國產疫苗廠，研發新冠肺炎疫苗，依照補助契約內容，計畫執行期間至2021年6月30日，衛福部應盡速說明，這兩家公司是否已提出成果報告。

時力表示，經私下詢問衛福部得知，高端和聯亞並未完成疫苗二期試驗，疾管署應立刻對外說明，為何要急著跟高端、聯亞簽訂開口合約，採購500萬加500萬劑的疫苗，也應馬上公開採購單價。

時力質疑，高端和聯亞都還沒完成二期實驗，衛福部就急著採購，是否代表到時候這兩家公司提出藥證申請，衛福部必會發證？

時力指出，高端現在急著發布消息告訴外界，已經和衛福部簽疫苗採購合約，容易引發外界遐想，而進場投資高端股票，金管會應就此事進行調查並對外公開說明。

(中時 )