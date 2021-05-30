國內本土疫情延燒，卻陷入疫苗不夠的窘境。高端疫苗今天宣布，衛福部疾管署已簽約採購高端疫苗500萬劑及500萬劑後續擴充。被問到敢不敢打國產疫苗？前民進黨立委沈富雄對此直言，他不打國產疫苗，因為拿它的疫苗護照，到美國也沒有用，就白打了。

針對28日僅15萬劑莫德納疫苗來台，沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，15萬劑只能覆蓋全台0.3%的人口。而總統蔡英文日前也做了重大宣示︰中央統籌，由政府跟原廠談判，甚至表示已經買了3千萬劑，其中的1千萬劑8月底到達，1千萬劑裡有國產疫苗。

沈富雄指出，現在國產疫苗其實有很多的問號，因為這些國產疫苗不但沒有辦法做第三期的試驗，而且也沒有辦法證明它有效；雖然台灣現在有這麼多病例，但疫情會過，疫情過了以後，台灣沒有疫情，打了國產疫苗，何以證明它有效？唯一的辦法，就是抽血驗抗體，但打國產疫苗的人，會願意抽血驗抗體嗎？

沈富雄甚至直言，他告訴很多民進黨的朋友，總統所作的國產疫苗等重大宣示，是包藏將來很大的禍心，未來會有很多問題藏在裡頭，她不要高興得太早，因為她不懂。

被問到敢不敢打國產疫苗？沈富雄則回應表示，他當然不要施打國產疫苗，因為如果拿了它的疫苗護照，到美國也沒有用，那就白打了。

(中時新聞網)