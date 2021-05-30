印度新德里電視 NDTV，發布一段抛屍的畫面引起震驚。警告：部分觀眾可能會發現以下視頻令人不安。

俄國衛星網報導，事件發生在5月28日的印度北方邦，一名駕駛人在巴爾拉姆普爾(Balrampur Balrampur)開車通過一座跨河橋樑時，發現有2人把裝入屍袋的遺體，在橋上扔入拉普蒂河(Rapti River)，其中1人穿防護衣，另1位即無。他隨即用手機記錄下這一切，並把影片寄到新德里電視。

Shocking Video Shows Covid Patient's Body Being Thrown In River In UP

新德里電視隨後找該市的首席醫療官詢問，確定這具屍體是一名新冠患者，未穿防護衣的是死者的親屬，正是他要求醫療人員與他一起抛屍的。

事件曝光後，該州衛生局已對親屬提起訴訟，屍體已歸還給家人。

印度所遇到的第二波新冠病毒疫情，已經摧毀了醫療系統。根據衛生和家庭福利部的數據，印度的病例數超過200萬起， 32萬5972人死亡，也連帶摧毀了印度的遺體處理能力。

不止拉普蒂河被抛屍，「聖河」恒河邊也堆了數千具遺體，還有許多其他垃圾被倒入河中，舉世譁然。

印度政府趕緊下令禁止屍體丟棄在河流中，中央政府還指示各州加強沿河岸巡邏，制止此類活動。

(中時新聞網)