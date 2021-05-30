期待已久的梅雨滯留鋒面終於來了！今(30)日午後為台灣帶來明顯降雨，水利署統計，這波降雨帶來的總降雨效益，北部的石門水庫達310萬噸，中南部的德基、曾文水庫也都有破百萬噸；至於能否讓新竹即將上路的供五停二限水暫緩，關鍵在今晚到明、後兩天。

根據水利署統計資料，截至30日下午4時，這波雨帶來的總降雨效益，石門水庫達310萬噸，日月潭加霧社水庫、德基水庫都有200萬噸以上，其餘包括翡翠水、曾文加烏山頭水庫、蘭潭加仁義潭水庫及南化水庫也都有破百萬噸。

鋒面過境！梅雨報到 石門水庫即時影像。

至於對於這波雨到底下對地方了嗎？是否能讓新竹即將上路的供五停二限水暫緩？截至30日晚間9點為止，寶二水庫單日累計降雨量已達115.2毫米，依據旱災中央災害應變中心設定標準，只要19至31日的累計降雨量超過100毫米，就可以解除限水危機，不過最後決定仍有待官方評估後宣佈。

中央旱災應變中心日前宣布，若5月底前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，新竹地區6月起恐將實施「供五停二」分區供水。水利署表示，這波降雨為中部地區帶來較大挹注，鯉魚潭水庫、德基水庫及日月潭水庫等都有不錯進帳，不過降雨大多集中在沿海地區。

南部的曾文、烏山頭及南化3座主要水庫，蓄水率和蓄水量都有微幅上升，截至30日晚間10點，累積降雨量分別為80.2、69.0、48.8毫米。曾文和烏山頭水庫合計蓄水率9.53％、蓄水量5606萬立方公尺；南化水庫蓄水率9.49％、蓄水量863萬立方公尺。

(中時新聞網)