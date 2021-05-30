近日廣東省新冠肺炎本土病例激增，為此該省廣州、深圳兩市30日相繼公布最新防疫措施。其中，廣州要求透過轄區內機場、鐵路、公路客運站等場站離開廣州的旅客（不含外地中轉旅客），須憑健康碼綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。

綜合陸媒報導，深圳市30日晚間8時舉行防疫記者會，該市教育局副局長王水發在會中表示，要求各級學校加強防疫，實行封閉式管理，暫停舉辦校內大型集體活動，並嚴格落實一日三檢、保持一公尺社交距離、錯峰用餐與每日報告等防疫要求。

深圳市30日公布，5月30日新增2例本土無症狀感染者，為一對夫妻。該市衛健委副主任常巨平表示，目前疫情僅限於深圳鹽田港及其臨近的區域，尚未在其他區域發現新增個案，疫情整體可控，大規模擴散的風險較低。

常巨平指出，大致判定此次疫情為境外輸入關聯疫情，港口作業場所暴露感染後，引入社區傳播的可能性大，排除與遼寧、安徽、廣州其他區域近期疫情的關聯性。

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