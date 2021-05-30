日本演員深田恭子26日宣布因患適應障礙症，必須暫時「停工」，並在宣布前數日向富士電視台辭演7月將播出的新劇《大推王子》（暫譯），將遞補深田角色缺的是34歲演員比嘉愛未。比嘉在《超》劇詮釋遊戲公司社長，傳劇組製作人感謝她在開拍前一周臨危受命，接下主演重擔，依原定時間表在7月中上檔。比嘉在官網上除表示會全力以赴外，也十分得體地給予深田恭子祝褔「願深田小姐能早日恢復」。過去她多演女二，這次遞補深田恭子，也可能打通她今後女一之路。

比嘉愛未。（バロック提供）

台灣觀眾對比嘉愛未這名字或許有些印象，她在《空中急診英雄》系列電視與電影版都飾演過護士角色，與同劇新垣結衣年齡只差兩歲、又同為沖繩出身，可說是比嘉愛未是新垣結衣最大勁敵。1986年生的比嘉被沖繩的模特事務所星探相中後，2005年在蒼井優與南果歩等主演的電影《ニライカナイからの手紙》中就高中女生一角首次登上戲劇舞台，不過台詞只有兩句。

自我要求甚高的比嘉本只是想藉演出電影增加自己社會經驗，卻自認為「連兩句台詞都講不好」感到不甘心，高中一畢業後就直奔東京，一心為成為好演員而努力，還向強烈反對她進演藝圈的父母「土下座」。 隨後她很快以亮麗外型與日益增長的演技接演影視作品，是當前日娛樂圈中閃耀的女二。

(中時 )