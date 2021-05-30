PTT網友爆料高端母公司為基亞。 (翻攝PTT)

國內疫情爆發，國人關注疫苗何時到位，國產高端疫苗今日宣布，已與衛福部簽署500萬劑疫苗採購合約，指揮中心發言人莊人祥亦證實此事。民進黨立委高嘉瑜、時力立院黨團、民眾黨立委張其祿皆表示，此舉恐有炒股之嫌，政府高層應盡快調查是否有相關人士持有高端股票，金管會應快對外說明。

高嘉瑜表示，外界現在有陰謀論者認為，政府設下各種採購國外疫苗障礙，是為了保護國產疫苗，甚至炒股，政府高層應盡速清查並公布是否有相關人士持有或投資高端股票。

時力指出，高端連第二期實驗都還沒完成，就急著發布簽署合約，也沒揭露採購價格，對此質疑恐有炒股之嫌，金管會應立即調查並對外公開說明。

時力表示，高端現在急著發布消息告訴外界，已經和衛福部簽疫苗採購合約，容易引發外界遐想，而進場投資高端股票，金管會應就此事進行調查並對外公開說明。

張其祿指出，高端疫苗的股價近一年來已漲4倍，但卻未見完成各階段藥效臨床實驗，如今更發布訊息宣稱，指揮中心必將採購500萬劑尚未完成三期臨床實驗的疫苗，顯示這已經不叫股票本益比，而是「本夢比」，金管會應盡速主動調查是否有內線交易，避免特定人士借國難炒股。

PTT網友juang1985也揭露，高端疫苗母公司基亞，在2014年炒作肝癌神藥，股價翻倍，結果三期數據出來，效果成笑果，股價連續跌停19根，連帶害台灣生技股全面崩盤，基亞因此被稱為台灣生技核彈。

網友更指出，高端前身為基亞公司旗下的基亞疫，在2017年風頭過了就改名「高端」，現在跑來做新冠肺炎疫苗，5月12日才剛徵65歲以上的受試者，二期試驗都還沒做完，完全沒做三期，5月28日衛福部就直接簽1千萬劑的訂單？衛福部不要全球公認最好的BNT，要護航沒三期、沒國際認證且有前科的國產疫苗，中間到底有何利益存在？

(中時 )