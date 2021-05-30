獨行俠昨天在季後賽場上以108：118輸給快艇，目前系列戰還是以2：1領先，不過陣中超級球星東契奇(Luka Doncic)雖然表現出色，但他仍舊帶傷上陣，上一戰他全場打了39分鐘，砍下44分9籃板9助攻，投籃命中率53.6%、三分球命中率53.8%，不過罰球是他的致命傷僅有53.8%。

這一戰東契奇帶著左肩膀傷勢拚戰，在比賽中能看出他時不時露出痛苦表情，下場休息時也都用冰袋敷著左肩讓傷痛減緩，而在今天更麻煩的消息來了，獨行俠官方宣佈東契奇因頸部拉傷被列為出戰成疑，另外雷迪克(JJ Redick)則確定因為腳筋傷勢缺席比賽。

The Mavericks say Luka Doncic is questionable for Sunday’s Game 4 against the Clippers with a cervical strain after he complained post-Game 3 about pain in his neck and down his left arm. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 29, 2021

萬一東契奇真的無法上陣，那對獨行俠可說是晴天霹靂的壞消息，因為在前面三場比賽他幾乎隻手遮天掌握獨行俠的勝敗，首場比賽他攻下31分10籃板11助攻大三元成績，第二場砍下39分7籃板7助攻，第三場則是44分9籃板9助攻，平均命中率51.9%、三分球45.9%。

而第二大將波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)這三場比賽表現並不亮眼，平均只拿下14.3分3.7籃板1.7助攻，命中率42.9%、三分球38.5%都不太合格，無法成為東契奇身邊的羅賓，反倒小哈達威(Tim Hardaway Jr.)表現出色，三場平均能拿下20.3分，投籃和三分命中率都突破5成，若東契奇不幸缺陣，相信他是進攻不二人選。

至於對G4大戰快艇教練泰隆盧(Tyronn Lue)表示球隊先發將維持不變，分別是喬治(Paul George)、里歐納德(Kawhi Leonard)、雷吉傑克森(Reggie Jackson)、祖伯奇(Ivica Zubac)和莫里斯(Marcus Morris)，談到如何防守獨行俠，泰隆盧表示策略就是只讓東契奇得分，切斷他和隊友聯繫。不過目前東契奇是否上場還要等開賽前才能確定了。

(中時新聞網)