全球晶片短缺持續延燒，隨著新冠疫情宅經濟發酵，電子消費產品需求激增，導致全球半導體晶片供需失衡，瑞士電腦周邊大廠羅技國際（Logitech International）執行長戴洛（Bracken Darrell）預測，全球半導體晶片短缺的情況，可能還將持續3至6個月，而有些產業可能長達1年之久。

新冠疫情肆虐全球已長達一年多，在遠距商機的帶動下，電子消費產品需求上升，導致相關零組件短缺，進而引起這場席捲全球的晶片荒；受惠宅經濟發酵，電腦周邊產品大廠羅技上一財政年度營收遠高於預期，在截至3月31日的財政年度中，營收為52.5億美元，年增74%；其中截至3月底的第四財季營收為15.4億美元，較前一年同期成長116.6%。

據《路透社》報導，羅技執行長戴洛周五接受瑞士媒體《金融經濟報》（Finanz und Wirtschaft）採訪表示，晶片的短缺還將持續3至6個月，部分企業可能將面臨長達1年之久的短缺困境。

另外，羅技也和其他企業無異，同樣遭受到晶片短缺的衝擊，戴洛指出，「我們同樣受到晶片短缺的影響，但已經有了因應的措施」，戴洛透露，由於主要供應商產能吃緊，目前該公司也有新的供應商提供部分零組件，同時價格也將再做調整。

(中時新聞網)