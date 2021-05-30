本土新冠疫情延燒，疫苗到手數目卻遠遠不足，指揮中心今公布新增266例本土個案，另有89例校正回歸個案，新增10例死亡案例，累計109人死亡。對此，前高雄市長韓國瑜30日表示，看到社會上有人捐贈疫苗，有人捐贈物資，他和團隊得知某些快篩單位急需快篩試劑，便立即捐贈了一萬多份試劑給所需要的單位，「因為我們知道有些事情不能等」。

韓國瑜今30日於臉書貼文表示，【自己的人民自己救】，「救民如救火。我們每一個人的能力雖然不同，但我們愛台灣這塊土地上同胞的心情相同。看到社會上有人捐贈疫苗，有人捐贈物資，這些都是感同身受的表現，這些都是民間愛的力量」。

韓國瑜進一步表示，「當疫情發生時，我們得知某些快篩單位急需快篩試劑，便立即捐贈了一萬多份試劑給所需要的單位，因為我們知道有些事情不能等，目前全國還有很多需要協助的地方，在這個時候，我們大家盡一份自己的心意」。

他也建議廣大國人同胞，「你可以打一個電話給家裡的長輩紓解他們的心情，你可以用行動支持給需要的慈善單位，你可以用自己的方法幫助這塊土地的人，我們不能再等待政府，自己的人民自己救」。

(中時新聞網)