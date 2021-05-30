台灣在4月初開放醫療人員為第1波施打新冠肺炎疫苗對象，但網路上有爆料者指出，某些醫院因人力吃緊，不但不讓護理師請疫苗假，更規定只能在連假時才能施打疫苗，導致部分護理師根本還未施打疫苗就照護病患，暴露在危險當中，爆料者痛批「制度在殺人，害死的是幾週後、遙遠的地方，感染鏈另一端的倒楣鬼」。

1名網友在Dcard上發文表示，他的女友是護理師，28日女友所待的醫院有一批疫苗供醫護人員施打，但女友的長官（護理長）卻規定須等到班表有2天連假時才可以施打，因為人力不足，也規定不可以請「疫苗假」，讓他痛批「人力不足處理辦法，是壓榨醫護人員到極限，再來道德勒索」。

網路上有爆料者指出，某些醫院因人力吃緊，不但不讓護理師請疫苗假，更規定只能在連假時才能施打疫苗，導致部分護理師根本還未施打疫苗就照護患者。（圖／翻攝自Dcard）

該網友說，院方還警告員工不能向媒體投訴，好幾名員工因為曾在網路PO爆料文而被約談；他說因為人力吃緊，放連假本就不易，等到真的有放假時才打疫苗，已經過了很久，他痛批仍有多數醫院基層仍未打疫苗，「結果現在是一群沒打疫苗的人，在接觸一群抵抗力比較差的人，根本就是大型病毒培養皿」。

該網友說，醫院裡還是很多老人不願戴口罩，即便醫護人員全身防護，傳染機會降至1%以下，但1千名醫護仍也可能產生少數防疫破口，而這個破口可能就是某個確診者的傳染源；他因此發文痛罵「制度在殺人了，害死的是幾週後、遙遠的地方，感染鏈另一端的倒楣鬼」；許多網友則留言政府應趕緊重視基層醫療人員的權益，減少破口產生。

(中時新聞網)