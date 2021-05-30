疫苗短缺，目前包括地方政府、企業、宗教團體都希望協助購買，中央雖公布流程，又認為應由中央統一簽約，引起各界反彈。台南市議員謝龍介呼籲政府，不要只是護航國產疫苗，把台灣百姓當笨蛋，他更指出，有很多南部鄉親因為支持民進黨，不好意思罵，但他們也很納悶，為何今天會搞成這樣。

謝龍介30日在政論節目《新聞大白話》中表示，人本來就會去面對到生老病死的問題，但現在這波疫情，本來可以防堵的很好，但因為政府不作為，造成大家染疫無法抵抗，雖然打疫苗還是會中標，但疫苗可以讓你不會死亡，等於多了一層保護，這是最基本的，不然為何全世界那麼多國家的領袖這一多來不斷投入疫苗研究？

謝龍介質疑，為什麼一味在護航國產疫苗？不要把台灣百姓當笨蛋、盤子，南部很多人，太疼惜民進黨，不好意思罵，但他們也說，不知道今天竟然做到這樣。謝龍介直言，不要以為我們這些販夫走卒不懂，現在有網路，大家很清楚，這些疫苗進來是保命用的，人家說謀財害命，沒有利益，沒有財可謀，不會害命，如果不顧人民生存，背後是牽扯到利益，很自然我們就會想，「你就是謀財害命，為了得到某些利益，若只是為了政治利益，不會做到這麼絕」。

謝龍介指出，衛福部長陳時中雖不是科班出身，還不至於這麼差，但陳時中的一句「他們在打的我們不敢用」，讓謝龍介覺得很可笑，當指揮官怎麼可以講這種話？這明顯就是在意氣用事，「所以我說指揮官必需換」，什麼叫指揮官？就是有作戰概念，防疫視同作戰，戰備物資、糧食，包括後面防疫要做到什麼程度，所有的SOP出來沒有？「你當指揮官，百姓都聽你，可惜你底下搞的是一套，檯面上說的又是一套」。

(中時新聞網)