雙北進行四級兵推，令工商業界憂心忡忡，工商協進會理事長林伯豐指出，上巿櫃公司總部幾乎全設在台北巿，視訊都在總部進行，一旦封城員工無法到班，恐將衝擊台灣經濟，引發產業斷鏈。工總秘書長蔡練生證實，工總等工商團體、企業界正在串聯，將在明、後兩天整合意見後，聯名籲請政府開放企業自購疫苗，提供員工、會員施打，或捐助醫療院所。

面對雙北巿首長就四級警戒進行兵推，蔡練生致電經濟部了解產業主管機關是否有進行「產業四級兵推」，面對停班、停工可能受到的衝擊評估，研擬配套，否則恐造成產業斷鏈。

據了解，為降低疫情對產業衝擊，工總上周才向經長王美花報告，爭取開放民間自購疫苗，後來衛福部長陳時中提出了民間採購八大程序，蔡練生指出，坦白說，企業已覺得防疫急如星火，擔心相關程序太過冗長，不料，沒隔幾天，政策大轉彎，又說要由中央簽約，更令工商業界生氣的是，政府竟要求企業接洽購買的疫苗，要由政府統籌分配，且依舊以醫療等人員為優先，完全不顧產業鏈也需要穩定營運。

蔡練生透露，企業協調半天買到疫苗，員工卻打不到的消息傳出，令憤怒的業界幾乎打爆了工總電話，要求工總要出來講話。

令林伯豐不解的是，中央把持疫苗，罔顧民眾生命安全。面對政府對上海復星代理權有意見，他不禁問，「是政治重要？還是台灣人民的生命重要？」林伯豐痛批，「令人無法置信，這次民進黨政府的作法，竟完全無視百姓生命，太惡劣！」

「封城以前，應先開放疫苗讓民間進口。」林伯豐直指，不曉得政府在堅持什麼，要民眾從5月等到7月，先不說高端疫苗目前臨床連第二期也未完全做完，就算會7月出來，也不能因要等它，要全民再等一個多月，且須政府封城減災。

(中時 )