民進黨副秘書長林飛帆近日PO出自己在廚房切雞肉的「防疫生活」照，表示疫苗已陸續到位，也呼籲民眾沒事宅在家。未料鄉民完全不領情，紛紛大酸「這就是月薪9萬的廚房嗎」、「15萬(劑疫苗)又開始吹了」、「殺雞取暖？」而林飛帆不久後也將照片悄悄下架。
林飛帆在臉書表示，第一批莫德納疫苗已經抵達台灣，還有上周抵台的AZ疫苗也開始提供給第一線防疫人員，還有更多疫苗會陸續到位，預估8月時能有1千萬劑。在疫情舒緩前，請民眾沒事宅在家。文章還附上一張在中島式廚房切雞肉的照片。
此篇文章被鄉民CrazyWinnie(據網友稱，此帳號為卡神楊蕙如所有)轉到PTT後，鄉民大酸「殺雞是為了取暖？」、「日子過得不錯啊，不抗議了嗎？」、「那隻雞=被魚肉的人民」、「領9萬的廚房就是專業」、「前線醫護人員有多慘，這張照片就有多諷刺。」
還有鄉民發現，林飛帆照片中的廚房，疑似是專業攝影棚，與過去藝人鄭元暢節目拍攝的廚房一樣。鄉民們紛紛表示「發個臉書還要先去攝影棚拍照？」、「不懂為何這時間點還要作秀耶飛帆」、「這人臉皮真的厚出一個新境界。」、「假鬼假怪的瘦版沈玉琳。」林飛帆在不久後悄悄將照片下架。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。