PTT鄉民回應林飛帆防疫生活照 (翻攝PTT)

民進黨副秘書長林飛帆近日PO出自己在廚房切雞肉的「防疫生活」照，表示疫苗已陸續到位，也呼籲民眾沒事宅在家。未料鄉民完全不領情，紛紛大酸「這就是月薪9萬的廚房嗎」、「15萬(劑疫苗)又開始吹了」、「殺雞取暖？」而林飛帆不久後也將照片悄悄下架。

林飛帆在臉書表示，第一批莫德納疫苗已經抵達台灣，還有上周抵台的AZ疫苗也開始提供給第一線防疫人員，還有更多疫苗會陸續到位，預估8月時能有1千萬劑。在疫情舒緩前，請民眾沒事宅在家。文章還附上一張在中島式廚房切雞肉的照片。

此篇文章被鄉民CrazyWinnie(據網友稱，此帳號為卡神楊蕙如所有)轉到PTT後，鄉民大酸「殺雞是為了取暖？」、「日子過得不錯啊，不抗議了嗎？」、「那隻雞=被魚肉的人民」、「領9萬的廚房就是專業」、「前線醫護人員有多慘，這張照片就有多諷刺。」

還有鄉民發現，林飛帆照片中的廚房，疑似是專業攝影棚，與過去藝人鄭元暢節目拍攝的廚房一樣。鄉民們紛紛表示「發個臉書還要先去攝影棚拍照？」、「不懂為何這時間點還要作秀耶飛帆」、「這人臉皮真的厚出一個新境界。」、「假鬼假怪的瘦版沈玉琳。」林飛帆在不久後悄悄將照片下架。

(中時 )