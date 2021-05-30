繼親綠寫手林瑋豐自導自演PO文攻擊「疾管家」後，網紅Sabrina日前在臉書PO文宣稱「台灣國產疫苗等於美國疫苗」、「中研院和陳建仁是中間的橋樑」，核四公投領銜人黃士修認為，網紅Sabrina涉嫌散布國產疫苗謠言，觸犯《傳染病防治法》、《證券交易法》，已向調查局提出檢舉。

檢舉指稱，臉書粉絲專頁「我是 Sabrina，我思故我在」在今年5月29日上午1時19分發表文章，宣稱「台灣國產疫苗等於美國疫苗」、「中研院和陳建仁是中間的橋樑，而台灣的生技公司則是後面的生產工廠」。

但美國之莫德納(Moderna)為mRNA疫苗，美國與德國合作之輝瑞(Pfizer-BioNTech)為mRNA疫苗，美國與比利時合作之嬌生(Johnson ＆ Johnson)為腺病毒載體疫苗。國產的高端與聯亞，皆為重組蛋白疫苗，顯然不可能等於美國疫苗。

黃士修認為，該臉書專頁言論已影響大量民眾對未做第三期臨床試驗的國產疫苗失去警覺，若未來貿然施打將付出健康甚至生命代價，已觸犯《傳染病防治法》第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣三百萬元以下罰金」。

而國產疫苗廠商高端公司，為上市公司，因此臉書專頁言論同時觸犯《證券交易法》第155條第1項第6款「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」，根據同法第171條，「處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金」。

黃士修將臉書專頁文章，並附上網紅Sabrina自行公開之照片，向調查局提出檢舉，並請調查局儘速查辦，並將卷證移送相關單位給予起訴與裁罰。

(中時 )