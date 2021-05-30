中和分局擴大環境廳舍消毒。（中和分局提供）

新北市中和警分局今（30）日繼上午傳出2名交通分隊警員染疫，晚間1名南勢派出警員確診，稍早偵查隊2名隊員通知確診，已累計5人染疫。中和分局表示，由於染疫同仁分處在不同駐地，初步研判應非群聚感染，有疑慮者均已居家自我健康管理，分局將持續擴大清消及實施分流、異地辦公等措施，會謹慎嚴肅面對。

據了解，中和分局偵查隊科偵小隊因與確診的刑大徐姓隊員有接觸史，故於本月27日全隊前往快篩兼PCR檢測，當天快篩均呈陰性反應。詎料，今晚邱、陳2員先後接獲衛生局通知PCR採檢陽性，要求2員居家隔離，等候入住集中檢疫所。

中和分局表示，為求謹慎，研議偵查隊全員74人居家自我健康管理，勤、業務由刑警大隊及鄰近分局支援，目前正和警察局、刑警大隊討論中。此外，中和分局今天下午排定內勤人員前往快篩，有1人陽性反應，已居家隔離等候PCR檢測結果。

(中時 )