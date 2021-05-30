據《星條旗報》報導，美國拜登政府28日公布2022年預算案。其中，面對陸戰隊正調整自身兵力結構、專注於遠征作戰，以因應中國大陸在印太區與日俱增的威脅；陸戰隊在2022年的預算案中，順勢將現役部隊大砍2,700人，使陸戰隊現役人數規模減少1.1%。

報導表示，相較於2021財年預算，陸戰隊預算調漲為479億美元(約新台幣1.34兆元)，增加28億美元；不過，隨著該軍種正積極重新調整結構，以在激烈競爭的印太區進行海上遠征作戰，現役總兵力也大砍2,700人。

陸戰隊表示，裁軍大刀將揮向新兵，菜鳥人數將由現在的159,716人縮減為156,650人。此外，軍官數則不減反增，新增366人，使得軍官總額達21,850人。

在預算案文件中，陸戰隊表示為了陸戰隊的現代化，將裁減現役兵力中末端的單位。透過裁撤戰車、憲兵與架橋等單位，全力投注資源至部隊的現代化之上。

報導分析，這樣的變革與陸戰隊先前頒布的文件《部隊設計2030》相吻合。該文件發表於2020年3月，旨在將陸戰隊由聚焦於大規模兩棲作戰與岸上作戰的軍種，進化為能支援海上遠征戰役的勁旅。

為了讓陸戰隊無痛完成過渡，軍方編列30億美元的採購預算，將用於陸基反艦飛彈與高機動多管火箭系統，以及採購613輛聯合輕型戰術載具、92輛兩棲戰鬥載具。

主管海軍預算的副助理部長甘布爾頓(John Gumbleton)表示，陸戰隊將優先投資於部隊設計計畫，包括遠程火力、感測器與網路現代化，這些將確保陸戰隊作為遠征部隊的特徵與為更強大的海上戰役能力。

(中時新聞網)