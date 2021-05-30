本土疫情持續嚴峻，外界認為可能是因機師檢疫期限放寬成「3+11」導致出現防疫破口，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，該會議是由副指揮官陳宗彥主持，但昨（29）日他又改口稱陳宗彥並未主持會議，「指揮中心政策都是由我負責」。精神科醫師沈政男指出，陳時中的政治路應該就是僅只於此了，並指蔡政府犯了沒有讓BNT疫苗早點進來台灣、「3+11」的開放、沒做好大流行的超前部署三大錯誤。

針對陳時中的說法，沈政男30日在臉書上表示，政治人物一講到「我負責」三個字，其實就是打算下台的意思了，但因為現在疫情未歇，大家對陳時中也還支持，因此沒有馬上下台的壓力與條件，但還是能從那3個字聽出他的內疚與自責，並指陳時中說法前後不一，對於他的形象將是大傷。

沈政男指出，蔡政府在去年領導防疫成功，而有了高民調，但也使得他們高估了台灣的防疫體系與社區防線，導致大家紛紛鬆懈，終至釀成大禍，且在這過程裡，蔡政府犯了三個錯誤。一是沒有讓BNT疫苗早點進來台灣；二就是「3+11」的開放；三則是沒做好大流行的超前部署，且就算前面兩點都疏漏了，如果台灣的檢驗與通報量能，以及輕重症分流能及早做好，真正完成超前部署，也可以把這波疫情的傷害減到最低，沒想到實況是，竟然疫情爆發已經兩個多禮拜了，還有好多案例還沒完成登錄通報，北部醫院也量能超載，導致好多染疫者得不到夠好的照顧。

沈政男指出，台北市長柯文哲激情演出了「摔病歷」一幕，表達對中央所謂「台北還有不少空床」的抗議，而這一摔，一下子就把指揮中心的氣勢比下去了，且柯文哲還拿出數據，表示「萬華疫情已經穩住，其他行政區略有擴散」這一個清楚正確的疫情趨勢大方向，而這一點，其實是陳時中必須在指揮中心記者會上大聲講出來，卻是出自柯文哲之口，「防疫如同作戰，如果不能客觀、精確掌握戰況，如何擬定接下來的戰略？」

沈政男認為，親綠人士正在網路上發起「愛用國貨」運動，充滿了錯誤與扭曲資訊就知道，國產疫苗能不能被國人接受，是一個大問號，而陳時中本來政治前途看好，但防疫後半段弄成這樣，他的政治路應該就是僅只於此了，柯文哲反而因為防疫正好讓他的醫療背景有了發揮空間，加分不少。

(中時新聞網)