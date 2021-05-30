高雄市50歲廖姓男子網路看廣告推薦「台灣之光-飆股營」的Line投資群組，加入群組後認識暱稱為Tina女子，Tina慫恿他至YTP網站投資虛擬貨幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠，廖依指示申請帳號，並於3月底陸續網路轉帳匯款5萬元至詐騙集團指定帳戶，3月30日中午又至銀行臨櫃匯款100萬，但當時他要提領獲利金額時卻無法出金，Tina也人間蒸發，廖驚覺受騙，立即撥打165反詐騙專線。

165受理員警當天下午幫他成功攔阻100萬元，降低財損。刑事局指出，發現被詐騙後，撥打165報案敘述案情、匯款帳戶及匯款金額，由165專線員警傳真通報金融機構對該筆款項進行圈存，有機會攔阻遭詐款項。

另名雲林縣30歲陳姓男子則在網路看到「ANT互聯網賺天地」網站，宣稱投資成功率高達97％，陳姓男子聽信其話術加入Line群組認識暱稱為Nelson男子，Nelson指示他至WIXCOC國際金融商投資網站註冊帳號，再將帳號密碼交由他們操作。

陳依指示至該網站申請帳號存入3000元並交出帳密，過半小時Nelson告知陳姓男子已獲利12萬9,130元，並擷取成功獲利畫面給陳，但如果要出金，需付獲利6成佣金7萬7000元，陳稱只能拿出4萬5000元，Nelson同意不足部分出今後再行補足。

陳2月9日匯款後，Nelson請他直接找客服，客服又稱當時申請帳號IP異常，如要出金須另付3萬8000元擔保金，陳感覺遭詐騙，撥打165報案。員警於同日傍晚成功攔阻4萬5000元，將民眾受騙財損取回。

(中時 )