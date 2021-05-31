美國本月承諾提供韓國55萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，如今數量近乎翻倍。韓國國務總理金富謙今天表示，本週將取得美國運來的100萬劑嬌生疫苗，主要將供軍人接種。

路透社報導，韓國染疫病故人數較許多相仿的已開發國家要來得少，但政府因疫苗推出速度相對較慢而受到批評。至今韓國已接種第一劑的人數，占5200萬人口的不到11%。

美國總統拜登（Joe Biden）本月稍早首度與韓國總統文在寅召開峰會，承諾提供55萬劑疫苗給韓國軍隊。

金富謙表示，美方供應數量現已增至100萬劑，疫苗將於本週抵達。他感謝拜登政府對韓美聯盟的承諾。

嬌生公司（J&J）的疫苗只需施打一劑，不像其他疫苗多半得施打兩劑。

金富謙在一場機關內部會議中表示：「疫苗透過軍機直接從美國空運過來後，我們計劃這些疫苗主要將用在軍事相關人員身上，包括後備和民防部隊。」

韓國疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬則表示，這100萬劑將在6月使用，一部分將用於海外企業或外交使領館人員。

鄭銀敬在另一場簡報會上說：「美國做了非常特殊的決定，即使在此刻，有很多國家都希望它支援疫苗。我認為這反映了基於（韓美）聯盟價值而對於我們的特別考量。」

韓國目標是在11月前透過疫苗接種達成群體免疫，但因為全球疫苗短缺和延誤配送，計畫充滿變數。

鄭銀敬說，韓國已下定600萬劑4月核准通過的嬌生疫苗，預計下半年到貨；莫德納疫苗（Moderna）也將於首批5萬5000劑抵達後，於6月開始施打。

(中央社)