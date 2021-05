美國資深歌手比利喬湯瑪斯(B.J. Thomas)以〈雨滴不斷落在我頭上〉(Raindrops Keep Fallin’on My Head)一曲走紅全球,今年3月底被診斷出肺癌第4期的他,昨(29日)因肺癌引起的併發症過世在德州家中,享壽78歲。

湯瑪斯1966年進入歌壇,因翻唱〈Im So Lonesome I Could Cry〉爆紅,他在全球賣出超過7千萬張唱片,曾獲5座葛萊美音樂獎肯定,代表作包括〈(Hey Wont You Play)Another Somebody Done Somebody Wrong Song〉、〈Home Where I Belong〉等,其中最為台灣觀眾所知的當然是經典電影《虎豹小霸王》(Butch Cassidy and the Sundance Kid)主題曲〈雨滴不斷落在我頭上〉,該曲不僅奪下奧斯卡最佳原創歌曲,之後也陸續出現在卡通《辛普森家庭》、電影《阿甘正傳》和《蜘蛛人2》等知名影視作品中,並在2013年入選葛萊美獎名人堂。

(中時 )