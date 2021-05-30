美國資深歌手比利喬湯瑪斯（B.J. Thomas）以〈雨滴不斷落在我頭上〉（Raindrops Keep Fallin’on My Head）一曲走紅全球，今年3月底被診斷出肺癌第4期的他，昨（29日）因肺癌引起的併發症過世在德州家中，享壽78歲。

湯瑪斯1966年進入歌壇，因翻唱〈Im So Lonesome I Could Cry〉爆紅，他在全球賣出超過7千萬張唱片，曾獲5座葛萊美音樂獎肯定，代表作包括〈（Hey Wont You Play）Another Somebody Done Somebody Wrong Song〉、〈Home Where I Belong〉等，其中最為台灣觀眾所知的當然是經典電影《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）主題曲〈雨滴不斷落在我頭上〉，該曲不僅奪下奧斯卡最佳原創歌曲，之後也陸續出現在卡通《辛普森家庭》、電影《阿甘正傳》和《蜘蛛人2》等知名影視作品中，並在2013年入選葛萊美獎名人堂。

(中時 )