郭正亮30日在政論節目連珠炮般痛批指揮中心，活在理論世界，疫苗都在腦袋裡，記者會是要民眾聽訓，什麼「三個一致」，講這種屁話有甚麼用？

郭正亮30日在中天《正常發揮》政論節目中指出，5月13日台灣還在美國有兩場「Taiwan can help」的活動，結果5月16日台灣疫情就爆發了，難怪酈英傑說台灣疫情不嚴重，而現在國際英文媒體幾乎都在諷刺台灣。

郭正亮舉例，英國倫敦在爆發疫情時，用會展中心改成野戰醫院，可以容納4000位輕症病人。為何指揮中心堅持不願意蓋野戰醫院？為何堅持不普篩？現在最大危機是未知感染源，不是偽陰性，全世界只有台灣思考偽陰性，三級警戒沒有人在談偽陰性，都是找出未知感染源，放到野戰醫院。郭正亮認為，陳時中有點像川普，死不肯去第一線，柯文哲像紐約州長，都在第一線，知道問題所在。

郭正亮說，柯文哲設置快篩站是救了台灣，他是急診醫師，知道問題所在，陳時中根本不知道，都用想的，腦袋只有兩句話：偽陰性很危險，全台灣只要戴口罩噴酒精就可以預防。但三級警戒如果只要戴口罩噴酒精，就可以拿諾貝爾獎。郭正亮痛批陳時中真奇怪，活在理論世界，指揮官當這麼久，還活在理論中，可怕極了。

郭正亮強調，陳時中明明知道到6月底止有200萬劑疫苗，連65歲以上人口都不夠，到8月底止有1000萬劑疫苗，不用普篩、不用野戰醫院，蘇貞昌的疫苗支票到現在都沒有，譚德賽Covax給台灣60萬劑，對台灣非常好，政府不覺得丟臉？

郭正亮砲轟，政府說已買到莫德納500萬劑，AZ1000萬劑，在口袋個屁，都在腦袋裡。

郭正亮質疑，組織部署、疫苗部署在哪裡？抗疫邏輯是甚麼？聽不懂，他透露，很多人每天看疫情記者會，但都沒講實質內容，地方記者會反而有實質內容，縣市長可以講具體問題，陳時中講的都是要我們聽訓，什麼「三個一致」，講這種屁話有甚麼用？

(中時新聞網)