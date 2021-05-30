衛福部疾管署已與高端及聯亞兩家國產疫苗廠簽約，各採購500萬劑，另有後續擴充500萬劑。外界質疑，國產疫苗第二期試驗尚未完成，衛福部卻急忙簽約採購，是為了保護國產疫苗，還是炒股。全國公務人員協會前理事長李來希表示，人民現在唯一能做的，就只剩下拒絕配合施打了。

李來希30日在臉書貼文表示，就是要硬幹，無人能制衡了？他們真的不在乎人民的身心健康與生命安全，即使已經鬧得沸沸揚揚，她們還是要硬幹，不在乎眾人悠悠之口，說什麼應主管機關要求資訊不能公開？有甚麼不可告人之事嗎？政府採購事項不是要求要公開透明嗎？人民現在唯一能做的，就只剩下拒絕配合施打了。

李來希還指出，EU未來發行的國際旅遊護照，其他國家未來勢必會跟進，幾乎沒有台灣國產疫苗的空間，打了國產疫苗的人，仍舊是出不了國門，疾管署卻急著跟高端與聯亞簽訂購買疫苗合約，為什麼？連第二期試驗都還沒完成，究竟是在急什麼？不解！

網友表示，「原來拖拖拉拉的不買或買不到外國疫苗，原來是等這味啊？唉！人命真的是很不值錢啊？」、「國產的，讚喔！我不打。」、「6547準備大漲，理事長跟上了嗎？」、「看明天開盤吧。」、「現在的這個政府想幹嘛就幹嘛，想怎麼幹就怎麼幹，它才不管人民怎麼想。民主嘛！就是你是民我是主。」

(中時新聞網)