1名台中網友日前發現自家社區張貼公告「施工人員及訪客一律謝絕進入社區內」，讓他質疑其合理、合法性；他說近期因醫療工作忙碌，有請1名友人定時到家中照顧貓，向管理會解釋後，對方仍強硬要求不許進入社區，並讓貓關在籠內放置警衛室；該公告內容曝光後，在網路掀起一陣討論。

1名台中網友在臉書「爆料公社」發文表示，他住的社區日前張貼1則公告，公告內容為「為保護社區安全，5月27日起，除了社區住戶及工作人員外，『其他施工人員及訪客一律謝絕進入社區內』，避免社區感染」；該網友說，他與父親都是醫師，因為疫情緣故工作量增加、需常常加班，因此有拜託1名住附近的友人幫忙照顧家中的貓。

1名台中網友日前發現自家社區張貼公告「施工人員及訪客一律謝絕進入社區內」，讓他質疑其合理、合法性。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，他看到該社區公告後，向管理員解釋家中情況，必須有他人到家中照料貓，也表達該公告是不合理的，不過社區主委之後卻強硬表示「無論如何不可以進來」，並說貓可以關在籠子寄放在警衛室，令他感到相當荒謬；他說難道因為社區封閉，冰箱維修工、長照人員、電信人員等人都不能進入社區了？質疑公告的合法性。

目前多數大樓社區多會要求每個進入社區者戴口罩、測體溫、手部接受消毒，對於餐食、郵件包裹等，較傾向請住戶自行下樓，親自向外送員領取，以確保管理人員的安全，必要時甚至規劃室外物流及外送暫放區，宅配則要求於社區外交貨，降低外來風險，不過此案例中已強制外人不得進入社區，是否違法仍有待後續討論。

(中時新聞網)