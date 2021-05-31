國產疫苗廠商高端疫苗30日宣布，與衛福部疾管署完成簽約，合計採購最多1000萬劑疫苗。但為何突然宣布買高端疫苗？資深媒體人趙少康推測，大概看苗頭不對，日本要捐AZ疫苗給台灣，某企業老闆要捐500萬劑BNT、佛光會要捐50萬劑嬌生，高端股價可能會因此重挫。趙少康強調，民進黨真是膽大包天，完全無視學者專家、媒體輿論的意見與批評，一意孤行。

民進黨示意圖。(圖/本報資料照)

趙少康30日於臉書貼文表示，當蔡英文總統宣布要打高端、前副總統陳建仁上電視節目公開表示他們夫婦都打了高端疫苗沒有副作用、衛福部長陳時中誇大的說國際大疫苗品牌都沒有做三期就發給緊急使用許可，連串的大動作都抵擋不了大眾對高端疫苗的種種質疑時，突然由高端發布重大訊息，出售總共1千萬劑新冠疫苗，疾管署也不管解盲成不成功，先給高端吃顆定心丸。

趙少康認為，「民進黨真是膽大包天，完全無視學者專家、媒體輿論的意見與批評，一意孤行。很多人都認為事有蹊蹺，蔡英文、陳建仁、民進黨立委應該回應人民的質疑」。

他進一步質疑，這麼多外國合格有效疫苗不買，偏偏花大錢買連二期都還沒解盲的高端，支持國產也不是這種支持法。趙少康還質疑，為何高端的重訊說明裡只交代「依照採購機關要求」，合約其他細節不予公開？此外，國產疫苗打了能出國嗎？國際承認嗎？美國承認嗎？

為何突然買了高端疫苗？ 大概看苗頭不對，日本要捐AZ疫苗給台灣，郭台銘要捐500萬劑BNT、佛光會要捐50萬劑嬌生、張亞中可轉捐500萬劑BNT及500萬劑國藥疫苗，... 由趙少康發佈於 2021年5月30日 星期日

(中時新聞網)