台灣疫情爆發，目前台灣最需要的是疫苗。但是外傳有人在阻擋購買國際大廠疫苗，甚至不讓民間自購，是為了炒股。如今衛福部疾管署已與高端及聯亞兩家國產疫苗廠簽約，各採購500萬劑。淡江大學全球發展學院院長包正豪表示，「我OK，你先打」。他推測，高端疫苗解盲「一定」會過關，以及不需要做三期試驗，並有緊急授權。

衛福部疾管署已在28日與高端、聯亞兩家國產疫苗廠簽約，每家各採購500萬劑，含開口合約最多各採購1000萬劑。中央採購國產疫苗數量，最多可達2000萬劑。不過，高端疫苗目前僅完成二期臨床試驗，尚未取得台灣緊急使用授權（EUA）。高端預計6月初、聯亞6月中送交檢體，最快6月底提出申請緊急授權。高端則表示，依採購機關要求，合約其他細節不予公開。

包正豪30日在臉書貼文表示，「我OK，你先打」，根本就是已經簽約要買了，如果他假設高端疫苗解盲「一定」會過關，以及不需要做三期試驗，並有緊急授權，也是合理的推測。

包正豪接著表示，政府對高端真好，不知道如果從現在開始監聽監控高端經營階層和大股東們的通訊和相關金流，最終我們會得到什麼樣的內幕？當然，這時候政府肯定不會做違反人權的事情。

有網友在底下貼了一張高端股市圖，包正豪回應網友說，「看起來，現在追的話，就是被人當韭菜了，還好我窮。」也有網友表示，「明天周一開市..」、「促轉會還不趕緊介入喔？」

(中時新聞網)