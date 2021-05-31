中央流行疫情指揮中心30日晚間發布新聞稿表示，疫苗自製自用是國家既定政策，國家必須掌握COVID-19疫苗為戰略物資，為保障國人健康，政府除了向國外採購2,000萬劑疫苗，也預採購國產1,000萬劑COVID-19疫苗。

指揮中心指出，AstraZenca及Moderna此二疫苗是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。疾病管制署於今年5月28日與高端疫苗生物製劑有限公司及聯亞生技開發股份有限公司簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

指揮中心強調，鑑於疫苗接種涵蓋率是發揮防治效益的關鍵，因此以涵蓋我國人口65％為規劃，預計為1,500萬人接種，以每人2劑估算，需3,000萬劑疫苗。目前已完成採購COVAX、AstraZenca及Moderna疫苗約2,000萬劑，需再採購1,000萬劑。

指揮中心進一步指出，迄5月28日衛福部已取得87.66萬劑進口疫苗，但評估現階段國外疫苗供應時程難以確認，相較之下，採購國產疫苗可確實掌控疫苗供貨時程。

新聞稿最後表示，因全球疫苗原物料短缺，加以疫苗生產及檢驗至少需要2～3個月的作業程序，為避免因等待疫苗研發程序完成，以致無法購得原物料而喪失生產疫苗的時機，因此以「預購模式」向國內外廠商採購疫苗，以保有所需疫苗數量，保障國人健康。

(工商 )