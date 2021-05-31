3位美國民主黨參議員，提出了一項對核電有利的能源稅改革法案，希望能改善美國的碳排放問題。這是民主黨政策的重大轉彎，雖然民主黨一直支持潔淨能源，但是在以前，他們對核能有疑慮而選擇避談，如今他們正視核電是降低碳排的貢獻。

路透社報導，民主黨馬里蘭州參議員班·卡丹( Ben Cardin)、羅德島州參議員謝爾頓·懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)和賓州參議員鮑勃·凱西(Bob Casey Jr.)三人，一起提出一項核能稅收抵免的修正案，希望能增加經營核電廠的誘因。

卡丹說：「我們美國的核電廠正面臨著過早關閉的危險，許多核電廠因無利潤可圖或是其他人為原因而關閉。」

卡丹是在「美國清潔能源法案」的修正案討論時期說他的看法，不過卡丹顯然知道核能的爭議，因此他沒有提出表決，而希望在增加共識之後再通過。

「美國清潔能源法案」是由民主黨參議員羅恩·懷登 (Ron Wyden)提出的，法案主張對清潔能源、清潔汽車採取長期的獎勵措施，並取消對化石燃料行業的稅收優惠。該法案已在參議院財政委員會通過。

提出異議的是該委員會的共和黨人，他們認為減少化石燃料稅收激勵措施，會損害就業率，也會損害使用汽車的消費者。

核電廠幾乎沒有碳排放，但這十幾年來，一直在努力與天然氣、風能和太陽能發電競爭，美國目前有 93 座運轉中的反應爐，低於 2012 年的 104 座，這是因為在311之後，各種監管單位要求核電廠提高安全等級，然而增加的成本無法與其他發電方式競爭。

核電更大的阻力是反核的環保組織，所幸拜登政府已表示支持核電廠的繼續運作，因為若要實現2035 年的碳中和，絕不能排斥任何的零碳排能源。

參議院財政委員會也有2名共和黨員已表態支持該修正案，這大幅增加了通過的可能性。

(中時新聞網)