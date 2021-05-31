一輩子只有短短的幾十年，每個人在人生旅途中都會經歷到酸甜苦辣，搜狐網命理專欄分享，生肖虎、鼠、兔以及豬的人擁有與生俱來的好命，加上很懂得知足感恩，即便活到100歲也能夠擁有好運氣。

▍1.生肖虎

屬虎的人從來不相信命運，他們認為所有事情都該掌握在自己的手中，因此總是使盡全力工作，透過不斷努力來創造好生活，即使目前的日子不順，他們也不怕苦，他們深信持續打拚就會苦盡甘來，因此他們的福分會越累積越多，好運一輩子都用不完。

▍2.生肖鼠

屬鼠的人頭腦聰明，為人處事體貼、有義氣，對於他們重視的人，一定會給予無盡的寵愛，總是與另一半相處得很和諧，一生的感情運很順。在日常生活中，他們懂得精打細算，把日子過得務實又豐富，吃喝玩樂都能滿足，他們的福氣可以綿延到百歲，更會把好運傳給後代子孫。

▍3.生肖兔

屬兔的人都有一顆博愛之心，非常善良，絕對不會做出傷天害理的事情，因此擁有一輩子的好福氣。當他們需要別人幫助的時候，身旁自然會出現貴人提拔，讓他們的運勢越來越旺。而在事業上，屬兔的人注定可遇見伯樂，前途大有可為，距離富裕的生活不遠了。

▍4.生肖豬

屬豬的人平時樂於幫助別人，他們心態健康成熟，懂得知足常樂，做人做事非常仗義隨和，所以身旁有很多值得信任的朋友，人生路上也會遇到許多貴人相助，他們從不缺錢也不缺愛，天降的好福氣會一直伴隨到百歲，能夠過上兒孫滿堂的幸福生活。

(中時新聞網)