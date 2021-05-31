【回憶殺】大陸女歌手黃綺珊因外型平凡，但歌唱才華驚人，被網友虧是最醜歌后，曾化名「小霞」來台推出同名專輯，並入圍台灣金曲獎，實力備受肯定。有過兩段婚姻的她，前夫為台灣音樂創作人塗惠源，曾創作出張惠妹的〈剪愛〉、〈聽海〉。而黃綺珊坦言年輕時是鄧麗君的粉絲，當年嫁來台灣本來是圓夢好事，可惜最終婚姻破滅，她也黯然離開這塊傷心地。

今年53歲的黃綺珊原名黃曉霞，是重慶人，1994年她和前夫塗惠源合作錄製首張專輯出道，而兩人早在1991年結婚，黃綺珊因此成為台灣媳婦來台定居，過去她接受本報專訪，分享自己12歲時第一次聽到鄧麗君的歌聲就迷戀不已，當時便知道有台北這個地方，沒想到長大後遇到台灣人老公，當年23歲的她天真以為「美夢成真」，未料婚姻僅維持了5年。

黃綺珊過去受訪曾透露因外型不佳被要求整形。（圖／中時資料照片）

黃綺珊更表示，覺得自己和鄧麗君在冥冥之中有特殊的連結，鄧麗君傳出驟逝前，黃綺珊就夢到偶像戴著白色結婚頭紗，「我像在夢裡與她告別」。至於黃綺珊後來與塗惠源婚變主因，黃綺珊說，自己雖然是靠唱歌維生，但嫁來台灣後因陸籍身分受限法令無法繼續唱歌，夫妻倆因此有了磨擦爭執，最後消耗光兩人感情。

黃綺珊2016年傳出二度離婚。（圖／取自新浪娛樂；翻攝自黃綺珊微博）

2013年黃綺珊上《我是歌手》第一季，人氣翻紅，又參加《蒙面唱將猜猜猜》，並擔任《快樂男聲》評審，她受《天下女人》專訪透露，自己小時候也曾向媽媽抱怨為何沒將她生得漂亮一點，「不是說重慶出美女嗎？為什麼我長成這樣？」還因此被公司要求整形，但她拒絕，自信說：「你不要看我的臉，你聽我聲音。聽黃曉霞唱歌你不要看她，你就閉著眼聽她就得了」。

而黃綺珊後來梅開二度嫁給大陸老公張鷹，2016年傳出女方跟音樂人呂燕衛過從甚密，聚會時不見張鷹現身，黃綺珊透過經紀人澄清是參加活動後，一行人結伴出遊，不是只有她和呂燕衛兩人，「那都是不實的，挺多人在一起，他們僅是單純的朋友關係，沒那麼複雜。」但張鷹的律師卻出面證實已訴請離婚，雙方結婚3年似不歡而散。

(中時新聞網)