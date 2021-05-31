日本法律諮詢服務網站「律師.com」報導，該國自衛隊近年雖頗得民望，但卻也出現許多醜聞，包括詐領保險金、洩密、偷開公務船，甚至還有神盾艦艦長私下偷偷兼職當牛郎；根據統計，自衛隊因違規而遭懲處的比例，能在日本公務機構中位列前三。

在自衛隊開始大量協助災難救援任務後，日本民眾對其的觀感愈來愈好，並在2011年311大地震後達到高峰。不過「律師.com」指出，其醜聞也時常在新聞中被報導，如2013年防衛大學便爆出在已畢業學長指導下，十多名學生共同詐領保險金的事件；2020年則有海上自衛官在未經許可下，偷偷乘坐「大隅號」運輸艦（LST-4001）的橡皮艇出海釣魚。

2020年4月更有一名海自一等海佐（上校）森田哲哉，被發現私下經營牛郎店，不僅時間長達10年，還會自己「下海」提供服務；且他在海自並非擔任閒職，曾指揮過「金剛號」神盾護衛艦（DDG-173）、「山雪號」護衛艦（DD-129）、「鹿島號」訓練艦（TV-3508）等5艘船艦，事跡敗露時更是擔任橫須賀海上訓練指導隊的司令。

根據統計，2019年有959名自衛官受到處分，約佔全體人員的0.42%，只低於經濟產業省資源能源廳的0.89%，以及駐軍勞動者勞務管理機關的0.71%，且後者其實也是由防衛省管理的獨立行政法人；相較之下，日本地方政府公務員的受處分比例為0.15%，日本警察更僅有0.08%。

「律師.com」表示，自衛隊受懲處人數的比例，已有約10年維持在同一水準，呼籲官方從根本改進相關制度，以免醜聞讓自衛隊長年以來辛苦經營的優良形象化為泡影。

(中時新聞網)