星座專家唐綺陽於官方頻道分享5/31～6/6星座運勢，現在已經有水星、土星、冥王星三顆星逆行了，逆行的感覺會展現在懷舊的氛圍上，我們會翻出舊照片、舊檔案，有機會遇見故人，老明星紛紛出現，這段時間也有利於重新討論舊議題，可能會有新的理解。

本周金星在雙子衝刺，周三金星正式進入巨蟹座，衝刺期間能量場晃動嚴重，我們生活中有些主題，已經從溝通慢慢轉移到跟家人的關係，或是跟我們自己內在的感受相處，每個人的感覺都更加敏銳，這時候我們會對願意照顧我們、保護我們、讓我們有安全感的人特別有感覺，而帶來桃花。5/23～6/16是土星逆行、土天四分、變局很多的時期，如果你是受災戶，受到了變化性的影響，意味著你就是要重新設定的那一群人。

6/4周五太陽、土星三分相，太陽、土星都在風象星座，意味著我們終於有機會好好的跟我們所在的圈內溝通，或是你終於有點明白如何在圈子裡生存，知道誰才是真心朋友，這些都是很好的收穫。6/5周日是火冥對分的頂點，會讓社會、世界都不是很平靜，某些地方可能會爆發衝突，規模可能也不小，這個火爆的能量也會展現在我們每個人的周遭，要注意牙齒、骨骼、皮膚、消化系統的健康，建議這幾天口味清淡一點，不要咬硬物。

重要星象：水土冥逆行，金星在雙子衝刺，土逆及土天四分，日、土三分相，火冥對分頂點。

水、土、冥逆行，感受懷舊氛圍，將舊問題重新提出討論，能夠獲得新的理解。金星在雙子衝刺，從與人之間的溝通，轉移到關注家人關係與內在感受，容易受安全感型的桃花吸引。土星逆行及土天四分，變局多、影響大的時期，有重新設定的機會。日、土三分相，與自己所在的圈子溝通，體悟真誠的朋友及生存之道。火冥對分頂點，大環境氛圍不平靜，容易爆發衝突，注意牙齒、骨骼及消化系統的健康。

【工作注意：金牛、射手、魔羯、雙魚】

金牛：貴人青睞有加，別太桀傲不馴

射手：人情拜託多，難以推辭

魔羯：工作順利，給人穩定的口碑

雙魚：趁機停看聽，判斷未來規劃

【桃花注意：雙子、獅子、處女、天秤】

雙子：遇到情緒勒索，稍微配合演一下

獅子：感情的反省期，可以找朋友訴苦

處女：遇到觀念不同，要懂得互相參考

天秤：同情或放電之間，請控制好距離

【財運注意：白羊、水瓶】

白羊：當心過度自信，會造成損失

水瓶：好運降臨，順風順水收穫不少

【健康注意：巨蟹、天蠍】

巨蟹：注意情緒起伏與消化系統問題

天蠍：過多的憂慮，容易影響身體健康

唐綺陽分享5/31～6/6星座運勢

(中時新聞網)