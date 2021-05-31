最近疫苗之亂沸沸揚揚，但是對多數不是醫療相關科系的人來說，有關疫苗的基本原理，並不是那麼清楚。如果用專業術語解釋，反而會更聽不懂。下面試著用簡單模型及淺顯語言，去解釋何謂疫苗的原理。模型當然會有和實際狀況不甚符合的情況，尚請專家學者進一步指教修正。

我們可以想像一下：人體就好像是一個古代的國家，而病毒就像是從不同時空穿越而來的一輛輛坦克車。

古代的國家沒有槍彈，要對付坦克車，只能靠人海戰術去包圍消耗它。當然，有的國家人多將廣，犧牲一些人，還是可以維持國家的和平(無症狀感染者)；而有的國家原本人就不多，禁不起這樣子同歸於盡，終至國家岌岌可危(重症)，甚至滅亡。

但是，這個坦克還是有他的弱點的：每一輛坦克進出的門外面，有一個鑰匙孔；只要能夠打造出相符合的鑰匙，就能把門打開，進而入內殲滅敵人，不再需要靠人海戰術同歸於盡。

製造鑰匙，原本都是依靠傳統手工方式(減毒的病毒 )，最近還加入了電腦製造(病毒載體疫苗與 mRNA 疫苗)。難是難在，如何根據坦克門上的鎖，去做好第一把鑰匙；只要能正確做好，讓各個國家再去複製鑰匙，便會容易許多。

至於傳統手工方式(減毒的病毒 )，或者是電腦製造(病毒載體疫苗與 mRNA 疫苗)的方式，哪一種比較好呢？這當然得看實際作戰成果而定！有越多的國家拿到複製鑰匙後作戰成功，表示這種方式做出的鑰匙，成功開坦克門次數越高(感染保護力越好)。目前看起來，部份電腦製造(mRNA 疫苗)的方式， 實際作戰成果最好。

相對地，有些時候，這些鑰匙，卻意外的把某些房屋的門也打開了！導致軍隊不分青紅皂白，去一般人民家中掃蕩，使得人民大量傷亡。這種狀況極為罕見卻很致命。目前看起來，極少部份電腦製造(病毒載體疫苗)的方式，有可能會造成這種狀況(血栓)。

不過還好，大多數的鑰匙，都不會發生類似的狀況。而目前為止，用複製鑰匙去開門殲滅坦克，是最有效安全的方式。所以有機會拿到複製鑰匙的話，還是這樣做才能保證取勝。

(中時新聞網)