本周台股繼續再往上衝高，最高曾來到16889點，新冠肺炎疫情在台灣大爆發之後，這兩周台股已經反彈超過1700點，基本上每天確診人數雖未快速下滑，但對於股市的影響已經越來越小，這從最嚴重的印度每天確診超過30萬，股市卻只下跌6%，而台股卻暴跌超過2500點，筆者認為是有點過度反應，畢竟雖然台灣從防疫績優生變成防疫不力，但相較於其他國家，我們狀況仍算不太嚴重。

目前仍觀察幾個面向，美國紓困案已經過關，對於封城解禁後消費是一大利多，美國經濟下半年往上力道會不錯，對於台灣也有正面影響。再者新台幣近期仍是呈現緩升格局，基本上資金並未撤離台北股市，就看外資何時回心轉意，目前台股從低點反彈已經超過1700點到月線附近，由於月線還未走平翻揚，加上近期成交量並未明顯放大，因此行情近期會開始整理，預計到6月中旬台積電董事會決定發放股利之後，對於行情將是決定性的影響。

因此到6月中之前，行情大概就是區間震盪整理，17000點之上套牢賣壓不輕，不過16100點下檔支撐力道也不弱，整理之後再上對於台股會比較健康。另外近期電子成交比重竟然比航運成交比重要少，這是非常罕見的現象，而筆者認為，即將物極必反，因為目前傳產股如鋼鐵、塑化已經沒有之前那麼強勢，只剩航運股一枝獨秀，但問題是本波反彈只有萬海突破新高，陽明平新高，長榮則未過高，走勢開始分歧，也有拉東出西的現象，投資人要小心提防。

未來兩周若傳產成交比重可以開始降溫，電子交比重可以往5成以上邁進的話，筆者認為豬羊變色機會就會大增，投資人要開始觀察最近盤勢類股的走勢變化，好對未來做因應對策。但看來看去，目前矽力-ky已經當上股王，代表IC設計後頭仍有機會往上比價，畢竟矽力-ky本益比已經達60倍，目前本益比在20倍本益比以下的IC設計比比皆是，建議可以留意質優IC設計布局的機會，如聯發科、聯詠、瑞昱、致新、原相、偉詮電等。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)